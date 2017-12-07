İstanbul’da Terör Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik gece saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda örgüt üyesi 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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