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İstanbul’da Terör Operasyonu

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İstanbul’da Terör Operasyonu
İstanbul'da, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik gece saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda örgüt üyesi 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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