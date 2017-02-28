İstanbul’da Ulaşıma Sis Engeli

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle İDO tüm iç hat seferleri iptal etti.

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle İDO tüm iç hat seferleri iptal etti.

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç hat seferleri iptal ettiğini duyurdu. İDO'dan yapılan açıklamada, "28-02-2017 19.00 Pendik-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 28-02-2017 19.00 Yalova-Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 28-02-2017 19.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 28-02-2017 19.45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 01-03-2017 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot" de seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.