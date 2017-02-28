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İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gözaltı

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İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gözaltı
İstanbul'da 600 polisle 40 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 600 polisle 40 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabaca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Şişli'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takibin ardından sabah saatlerinde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ve özel harekat ekipleri ile birlikte 600 polisin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorguya alındı.

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