İstanbul’da Yakalanan Hırsızlık Zanlılarından 8’i Tutuklandı

Samsun polisinin 185 güvenlik kamera kaydını inceleyerek tespit ettiği 28'i İstanbul'da, 1'i Kocaeli'de ve 11'i de Samsun'da olmak üzere 40 hırsızlık olayının...

Samsun polisinin 185 güvenlik kamera kaydını inceleyerek tespit ettiği 28'i İstanbul'da, 1'i Kocaeli'de ve 11'i de Samsun'da olmak üzere 40 hırsızlık olayının faillerinden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk Şubeye teslim edilen 1 kişinin ise mahkemesi devam ediyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 11 farklı adreste, İstanbul'un Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde 28 ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ise 1 olmak üzere 40 ayrı hırsızlık olayının faillerini İstanbul'da yakaladı. Samsun'a getirilen 16 hırsızlık şüphelisi, bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin mahkemeleri gece geç saatlere kadar devam etti. Savcı 1'i Çocuk Şubede bulunan toplam 16 kişiyi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Samet K. (24), Bilal M. (26), Kadir M. (31), Osman B. (20), Muhammet E. (22), Karamecit K., Özkan K. (32) ve Abdullah K. (37) tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk Şubenin adliyeye çıkardığı 18 yaşındaki genç ise savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.