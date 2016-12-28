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İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ Uygulaması

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İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ Uygulaması
İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

39 ilçede 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan polisleri denetledi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürleri ve il emniyet müdür yardımcıları da bizzat uygulama noktalarını denetleyerek aksaklıklara müdahale etti. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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