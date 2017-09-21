İstanbul’da Yer Yer Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul için akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur ve şimşek uyarası yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından yağmur akşam saatlerinde yer yer etkili olmaya başladı. Etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gök gürültülü yağmurla birlikte sık sık şimşekler çaktı. Çakan şimşekler ise adeta gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da yer yer etkili olan yağmur kısa aralıklarla etkisini sürdürüyor.