  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İstanbul’da Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu

» »
İstanbul’da Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa" da 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa" da 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da Bursa ve Sarıgöl mahalleleri başta olmak üzere 16 adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de ’Huzur Türkiye’ Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 02:13
  • Bin 140 Jandarma İle 53 Noktada Asayiş Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 01:13
  • Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Zanlı Serbest Bırakıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 01:13
  • Vali’de Polis Ve Jandarma İle Huzur Operasyonuna Katıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 00:48
  • Ağaca Çarparak Kaza Yapan Şahıs Yanarak Hayatını Kaybetti11 Şubat 2017 Cumartesi 00:43
  • Jandarma, Hz. İsa Figürlü Haç Heykeli Ele Geçirdi11 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
  • Bin 200 Polisin Katılımıyla Huzur Ve Güven Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
  • Huzur Operasyonunda 130 İşyeri Denetlendi11 Şubat 2017 Cumartesi 00:38
  • Kahramanmaraş’ta Asayiş Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 00:33
  • Ayakkabı Deposundaki Yangın Korkuttu11 Şubat 2017 Cumartesi 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti