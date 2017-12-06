İstanbul’daki Abd Başkonsolosluğu Önünde Kudüs Protestosu

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolusluğu önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup üyeleri, "Katil ABD" şeklinde sloganlar attı. Eylem sırasında, çok sayıda polis, ABD Başkonsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Temsilciliği adına yapılan basın açıklamasında, "İsrail'in kanlı ortaklığı ve kanlı işgal planları maalesef devam ediyor. Siyonozmin yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs'ümüzle ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasavvuf ABD'yi de, İsrail'i de hiç ummadıkları bir netice ile karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Elindeki kirli propaganda gücüyle İslam'ı ve Müslümanları terörle birleştirmeye çalışan ABD'nin, gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının baş müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar var ise tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir. Biz her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. ABD'nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. Tüm İslam ülkeleri ABD'de İsrail ile bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorundadırlar. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir, şerefimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz sürece kimse real politik söylemiyle izahat getiremez. Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının, sadakatinin, hükümetlerin ABD'nin İsrail ile olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes mutlaka görecektir" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklaması sık sık atılan sloganlar ile bölünürken, grup açıklamanın ardından dağılırken, bazı grup üyeleri ABD Başkonsolosluğunun bahçesine torpil ve pet şişe attı. Dağılan grup üyelerinin Konsolosluğun duvarına İngilizce olarak "Özgür Filistin" ve "Katil ABD" yazılarının yazıldığı görüldü.