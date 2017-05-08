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İstanbul’daki Çarşambalılar, Başkan Dündar'la el ele!

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İstanbul’daki Çarşambalılar, Başkan Dündar'la el ele!
İstanbul’da faaliyet gösteren gurbetçi Çarşambalıları bir çatıda toplayan Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF) Genel Merkezi'ni, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Yenibosna, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılışı gerçekleşen, yeni genel merkezi ziyaret eden Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ÇADEF’in yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hemşehri derneklerimiz; dünya şehri, ülke gibi olan mega kent İstanbul’da Çarşambalıları güzel temsil etmek için fedakârca çalışıyor. Kalıcı değerler bırakan tüm Hemşehrilerimize, gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

 ‘Hemşehri dernekleri sürekli canlı tutulmalı’
Başkan Dündar, gurbetçilerin memleketleri ile güçlü bağlar kurmasını sağlayan Hemşehri derneklerinin, yönetim ve faaliyet olarak sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Belediye olarak Çarşamba’da yaptıkları icraatlardan bahseden Başkan Dündar, Çarşamba’ya ilk etapta 900 dönüm üzerine organize sanayinin kurulması için resmi süreçlerin tamamlandığını aktararak, “Çarşambamızın sanayi yönünden de gelişmesi için, organize sanayinin kuruluş çalışmaları başladı. 2 yılda tamamlanınca, organize sanayide üretim yapacak firmalar sayesinde ilçemize büyük katkı sağlayacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘Amacımız ÇADEF’i en iyi yere getirmek’
ÇADEF Başkanı Hayati Sözen de federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek, “ÇADEF, 5 dernekle 2014 yılında kuruldu. Şu an 17 üye derneği ile hem toplum yararına, hem de gurbetteki Çarşambalılar için sosyal ve kültürel projeler gerçekleştiriyor. Gücünü fedakâr Çarşambalılardan alan ÇADEF’i en iyi yere getirmek için yönetim kurulumuzla, yoğun çalışıyoruz” dedi. Konuşmaların ve samimi sohbetin ardından Çarşambalılar, Başkan Hüseyin Dündar'a sevgilerini, bol bol fotoğraf ve selfieler çekip sosyal medya da paylaşarak gösterdiler.

 

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