İstanbul’daki Cinayetin Zanlıları Bandırma’da Yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 13 Temmuz günü işlenen cinayetin zanlıları olarak aranan 4 kişi, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde düzenlenen operasyonla...

İstanbul'un Pendik ilçesinde 13 Temmuz günü işlenen cinayetin zanlıları olarak aranan 4 kişi, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

13 Temmuz'da Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'de gerçekleşen bir cinayet olayının zanlıları olarak tespit edilen dört kişi önce Bodrum'a, ardından da Erdek'in Tatlısu Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Otelde saklandıkları tespit edilen zanlılardan E.Ü. ve M.Ö, Erdek Tatlısu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalanırken, zanlılardan ikisinin ise Bandırma'ya kaçtıkları tespit edildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Çınarlı Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandıklarını tespit ettiği Ö.T. ve Ö.T.'yi yakalarak gözaltına aldı. Şahısların beraberinde bir çelik yelek ve 3 adet suikast silahı olarak bilinen glock marka tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Firari şahısların saklandıkları Tatlısu Mahallesi'ndeki otelin sahibi G.S. yardım ve yataklık suçlaması ile adli mercilere teslim edilirken, firari olarak yakalanan şahıslar ise işlemlerinin yapılabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.