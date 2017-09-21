İstanbul’dan Antalya’ya Stepne Lastiğinde ‘Skank’ Getiren Şahıslar Yakalandı

İstanbul'dan Antalya'ya bir aracın stepne lastiği içerisinde getirilen 3 kilo Skank isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'dan Antalya'ya bir aracın stepne lastiği içerisinde getirilen 3 kilo Skank isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, bir istihbarat üzerine İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir aracı Cezaevi Kavşağı'nda durdurdu. Araçta yapılan incelemelerin ardından otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş, son derece tehlikeli olarak bilinen Skans isimli esrar ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu maddeyi Antalya'da torbacı olarak tabir edilen kişilere satmak için getirdiği iddia edilen M. Ş. B. ile C. T.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.