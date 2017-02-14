İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen bir kişi silahla vuruldu. Şahıs polis ekiplerine bilgi vermemekte ısrar etti.

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen bir kişi silahla vuruldu. Şahıs polis ekiplerine bilgi vermemekte ısrar etti.

Edinilen bilgiye göre, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İstanbul'da oturduğu öğrenilen T.A.'nın silahla vurulması üzerine hastaneye de polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için harekete geçen polis ekipleri hastaneye gelen T.A.'dan bilgi almak istedi. Ancak yaralı şahıs kendisini vuranları ve niçin vurulduğunu ekiplere söylememekte ısrar etti. Yaralı şahsın ağabeyi de İstanbul'dan hastaneye gelerek kardeşi hakkında bilgi aldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.