  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu

» »
İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu
İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen bir kişi silahla vuruldu. Şahıs polis ekiplerine bilgi vermemekte ısrar etti.

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen bir kişi silahla vuruldu. Şahıs polis ekiplerine bilgi vermemekte ısrar etti.

Edinilen bilgiye göre, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İstanbul'da oturduğu öğrenilen T.A.'nın silahla vurulması üzerine hastaneye de polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için harekete geçen polis ekipleri hastaneye gelen T.A.'dan bilgi almak istedi. Ancak yaralı şahıs kendisini vuranları ve niçin vurulduğunu ekiplere söylememekte ısrar etti. Yaralı şahsın ağabeyi de İstanbul'dan hastaneye gelerek kardeşi hakkında bilgi aldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu

İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu

İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çay Bardaklarında Uyuşturucu Satışı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Adıyaman’da 155 Gram Eroin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Polis Haklarında Arama Kararı Bulunan 42 Kişiyi Yakaladı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Kazaya Müdahale Eden Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı14 Şubat 2017 Salı 11:23
  • İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu14 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Kasten Yaralama Suçuna 7 Yıl 6 Ay Hapis14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Karaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 18 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Fetö Sanığından Hakime "Eşime Sevgililer Günü Hediyesi Olarak Beni Tahliye Edin" Talebi14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Siirt’te 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • 5 İlde Sağlıkçılara Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti