İstanbul’dan Muşlu Öğrencilere Destek

İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana, Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu Müdürü Suat Çelik ve okul öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu yardım...

İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana, Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu Müdürü Suat Çelik ve okul öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu yardım kampanyası çerçevesinde toplanılan yardımlar, Muş'un Bulanık ilçesindeki Meşeiçi İlköğretim Okulundaki öğrencilere ulaştırıldı.

İstanbul Muşlular Derneği Başkanı Metin Haymana ve Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu idarecileri ile öğretmenleri ve öğrencilerinin başlattıkları kampanya çerçevesinde toplanan yardım kolileri, Muş Tur Firmasına ait otobüslerle Bulanık'a gönderilerek Meşeiçi İlköğretim Okulunu öğrencilerine dağıtıldı. Başkan Metin Haymana, memleketinde yaşayan öğrencileri az da olsa sevindirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Haymana, "Bu yıl Bulanık ilçemiz için bir kampanya yapmak istedik. Bizlere Başakşehir Akşemşettin Ortaokulu Müdürü Suat Çelik, okul öğretmenleri ve öğrencileri yardımlarıyla destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu topladığımız yardımları kendi otobüsleriyle taşıyan Muş Tur Firması sahipleri Ersin Sayan, Cüneyt Keskeç, Sedat Aşık beylere de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Otobüslerle gönderdiğimiz ürünler, yarıyıl tatiline denk gelmişti. Yarıyıl tatili biter bitmez okul idaresi bu hediyeleri, öğrencilere dağıttıklarını bize bildirdiler. Bizlerde öğrencilerin yaşadıkları mutlulukları fotoğraflarda gördük ve çok mutlu olduk. Tekrar tekrar bu güzel ve anlamlı kampanyaya destek veren tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkürler ediyorum" dedi.