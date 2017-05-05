İstanbulensis Şiir Festivali’nde Şairler, Mültecilerle Buluştu

İstanbulensis Şiir Festivalinin ikinci günü de dolu dolu etkinliklere sahne oldu.

İstanbulensis Şiir Festivalinin ikinci günü de dolu dolu etkinliklere sahne oldu. Gündüz öğrencilerle okulda buluşan şairler, akşam ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde mültecilere yönelik programda bir araya geldi.

İstanbulensis Şiir Festivali galanın ardından ikinci gün etkinlikleriyle de renkli anlara sahne oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ilçede yaşayan mülteciler şairlerle buluşturuldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda Kenya'dan Muhammed Eno, Fas'tan Ahmu El Hasan El-Ahmedi, Bosna Hersek'ten Cemalettin Latiç, Filistin'den İbrahim Nasrallah ve Mısır'dan Abdurrahman Yusuf El- Karadavi gibi isimler şiirlerini sesledirdi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Festivalimizin galasını Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdik. Bugün de şairlerimiz tüm gün okullarımızda öğrencilerimizle buluştu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen söz ustalarını genç beyinlerle buluşturarak ufuklarında yeni bir çizgi açmak istedik. Öğrencilerimizin şairlerimize olan ilgisi bizleri mutlu etti. Şiirle, edebiyatla, kitapla, yazarla, gençlerin buluşmasını gelecek adına önemli olarak görenlerdeniz. Şehirleri inşa ederken, genç nesli de ihmal etmememiz gerektiğini düşünenlerdeniz" dedi.

2012 yılından bu yana şiirin evrensel dilinin yaydığı pozitif duygularla, festivali düzenlediklerini hatırlatan Başkan Keskin, "Yerli ve yabancı söz ustaları, başka diyarlardan ülkemize, şiirin kanatlarıyla kardeşlik, dostluk, muhabbet getiriyor. Festivalimiz kimi zaman mazlum coğrafyanın haykırışı oldu, kimi zaman sessiz çığlıklarla, yerlerinden, yurtlarından edilen, Türkiye haricinde herkesin kör sağır kaldığı, mültecilerin yani sizlerin göçünü anlattı. Bu sene de 15 Temmuz'da işgale dur diyen necip milletimizin destanını, sözün ustalarıyla, tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Buradan dünyaya kardeşlik örneği sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şairlerin şiir okumalarının ardından Grup Dergah konseri gerçekleşti.