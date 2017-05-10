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İstanbullular Berat Kandili’nde Tarihi Camilere Akın Etti

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İstanbullular Berat Kandili’nde Tarihi Camilere Akın Etti
İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da geceyi Eyüp Sultan'da idrak etti.

Berat Kandili dolayısıyla binlerce İstanbullu Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Süleymaniye Camii olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi ve türbesine ziyarette bulundu. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan vatandaşlar, avluda akşam namazını kıldı.

Geceyi Eyüp Sultan Camiinde geçirenler arasında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ta yer aldı. Camide namaz kılarak dua eden Işık'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Işık, ibadetinin ardından camiden ayrıldı.

Camiye akın eden vatandaşlar gece boyunca bol bol dualar ettiklerini aktardı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, "Eyüp Sultan özel bir mekan. Böyle özel günlerde milletimiz feyz almak üzere buraya gelip dua ediyor. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum" dedi.

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