  • BIST 76.699
  • Altın 128,963
  • Dolar 3,5257
  • Euro 3,6884
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

İstanbullulara Mesai Bitiminde Metro Şoku

» »
İstanbullulara Mesai Bitiminde Metro Şoku
Bağcılar Kirazlı-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca, vatandaşlar istasyonlarda adeta izdihama neden oldu.

Bağcılar Kirazlı-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca, vatandaşlar istasyonlarda adeta izdihama neden oldu. Vatandaşlar, İBB'ye tepki gösterdi.

İş saati çıkışında evlerine gitmek için metroya yönelen vatandaşlar şok yaşadı. Bağcılar Kirazlı-Yenikapı hattını kullanan vatandaşlar metrodaki arızayla neye uğradıklarını şaşırdı. Kocatepe durağında bir metronun bozulmasıyla seferler gecikmeli yapıldı. Vatandaşlar metro istasyonlarında adeta izdihama neden olurken, bazı vatandaşların panik yaptığı görüldü. İBB'den bir açıklama yapılmazken,vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’dan Halep’e 1 Yardım Tırı Daha Gönderildi27 Aralık 2016 Salı 16:34
  • Ordu’da Çağrı Merkezleri 112’de Toplanıyor27 Aralık 2016 Salı 16:28
  • El-bab Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı27 Aralık 2016 Salı 16:13
  • El-bab Şehidinin Baba Evinde Yas27 Aralık 2016 Salı 16:03
  • Soğuk Hava, Ata’nın Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü Kutlamalarını Durduramadı27 Aralık 2016 Salı 16:03
  • Çernobil Çocuklarının Sağlıklı Gelişimine Tika’dan Anlamlı Katkı27 Aralık 2016 Salı 15:58
  • Bakan Zeybekci, Afrika Ülkelerine Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirecek27 Aralık 2016 Salı 15:58
  • Yalova’da Tutuklanan Fetö’cüler Kültür Merkezinde Yargılanacak27 Aralık 2016 Salı 15:43
  • 15 Temmuz Gazisi, İlk Darbe Duruşmasını Silivri’de Takip Etti27 Aralık 2016 Salı 15:33
  • Türkmenlerin Çileli Yürüyüşü27 Aralık 2016 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti