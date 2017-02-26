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İstanbullunun Tercihi Organik Pazar

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İstanbullunun Tercihi Organik Pazar
Tüm dünyada olduğu gibi organik ürünlere talep Türkiye'de de artıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi organik ürünlere talep Türkiye'de de artıyor. İstanbul'da kurulan semt pazarlarında satılan organik ürünler vatandaşların yeni tercihleri arasında yer alıyor.

Üretim aşamasında hiçbir kimyasala maruz kalmadan üretilen organik ürünlere ilgi gün geçtikte daha da artıyor. Türkiye'de birçok marketin raflarında yer alan ürünler için özel semt pazarları da kuruluyor. Sağlıklı beslenme konusunda insanların giderek bilinçlenmeye başlaması nedeniyle talebin arttığı pazarlardan birisi de Zeytinburnu'nda kurulan organik ürünler pazarı oldu.

Ürünler, gıda mühendislerinin denetimi altında

Zeytinburnu Belediyesi'nin öncülüğünde 2010 yılından bu güne Merkez Efendi Camii'nin yanında kurulan pazar, metrobüs ve tramvaya yakın olması sebebiyle kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. Tamamı sertifikalı ürünlerin satıldığı pazarda, Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri'nde görevli gıda mühendisleri sürekli denetleme yapıyor.

"Hepsi şifadır"

Pazarda organik ürünler satan Hasan Arslan, Türkiye'nin her bölgesinden ürün bulundurduklarını söyledi. Organik ürünleri sürekli aynı vatandaşların aldığını ifade eden Arslan, "İstanbul'da yaşıyoruz, sanayi bölgesi. Burada Türkiye'nin her yöresinden ürün var. Bunlar sanayi bölgesine uzak yerlerden gelen ürünler. Genelde çocuklu aileler, kanser hastaları ve sağlıklı beslenmeyi ilke haline getirmiş vatandaşlar geliyor. Burada her şey kalitelidir. Yüzde yüz organiktir, hepsi şifadır" dedi.

Organik ürünler satan bir başka tezgah sahibi Zeliha Başaran da pazara olan talebin az olduğunu kaydetti. İnsanların organik pazara şüpheyle yaklaştığını belirten Başaran, "Organik ürünleri yetiştirmek zaman ve emek istiyor. Talebi yeterli bulmuyoruz çünkü ya duyulmuyor ya da insanlarda bir şüphe mi var bilemiyorum. Bu sertifikalar kolay alınmıyor" diye konuştu.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ise ürünlerden oldukça memnun. Organik ürünlerin lezzetini beğenen vatandaşlar sonraki alışverişleri için organik pazarı kullanacaklarını söylüyor.

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