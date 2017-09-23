İstanbulspor, Manisa Deplasmanında 3 Puanı Aldı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. İstanbulspor, 31. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibi karşısında kullandığı 2 penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Üzgünüz, beklemediğimiz bir skor. Maçın başında hakemin anlamsız, çabuk kartları bizi oyundan düşürdü. Arkasından gelen kırmızı kart hepten düşürdü. İlk yarı vasatın üzerine çıkamadığımız bir 45 dakika oynadık. İkinci devre biraz daha savunma ağırlıklı bir taktikle oynamak istedik. Tutabildiğimiz kadar oyunu tutup ondan sonra gerekli hamleleri yaparız diye düşündük ama yediğimiz gol dengeleri alt üst etti. İkinci yarı gösterdiğimiz mücadele özel bir mücadeleydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç bize de gelebilirdi. 1-0 iken hakem penaltımızı verse, rakibin de penaltısı da penaltıydı ama bizimki de penaltıydı. Keşke standardı yakalayabilselerdi. Hem kart da hem de penaltılarda.Maçlar oynanıp gidiyor ama yarası büyük oluyor. Sadece maçı kaybetmiyoruz oyuncuları da kaybediyoruz. İyi bir durum değil bizim için. İçeride kolay maç kaybetmememiz lazım. Bence bugün kolay da kaybetmedik. İlk yarıyı saymazsak ikinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Neticesinde ligin sonuna kadar bu arkadaşlarla beraber götüreceğiz" diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Manisaspor eksik kalmasına rağmen iyi mücadele etti. Bizim için 10 kişi kalması bir avantaj olmadı, dezavantaj oldu. Zaten ilk 30 dakikaya kadar iyi oynayan taraf bizdik. Kırmızı karttan sonra oyun rehavet döndü. Arkasından golleri bulduk. 2 tane penaltı kaçırdık, bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.