IHAAW213309-ASA/29-11-2017 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir markete giren 3 soyguncu polisle çatıştı. Çatışmada bir soyguncu hayatını kaybederken, bir polis ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 29.11.2017 21:33:09 TSI NNNN
- BIST 102.342
- Altın 163,594
- Dolar 3,9535
- Euro 4,6884
- Samsun 12 °C
- İstanbul 12 °C
- Ankara 3 °C
- İzmir 8 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 9 °C
- Giresun 10 °C
- Amasya 5 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 13 °C
- Ülkücülerden CHP İl Başkanı'na tepki
- CHP seçim planlaması yapıyor
- İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.
- Kemal Kılıç’tan Taraftarlara Sert Tepki
- Camideki Ses Sisteminin Patladı, Yangın Çıktı
- Ayakkabı Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı
- Paul Le Guen: “Sonuçtan Memnunum”
- Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - Adana Demirspor: 0 (İlk Yarı)
- Pendik’te İnşaat Demirlerinin Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
- Isparta’daki Av Bayilerine Şok Baskınlar
- Başkan Hopikoğlu’ndan Trabzonspor Taraftarına Mektup
- Tbmm Genel Kurulu’nda Komisyon Üyeleri Belli Oldu
- Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu
- Fatih’te 2 Katlı Ahşap Binada Korkutan Yangın
- Siirt’te Mevlit Kandili İdrak Edildi
İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.
IHAAW213309-ASA/29-11-2017 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir markete giren 3 soyguncu polisle çatıştı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.IHAAW213309-ASA/29-11-2017 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir markete giren 3 soyguncu polisle çatıştı.
Camideki Ses Sisteminin Patladı, Yangın ÇıktıTokat'ın Erbaa ilçesinde bir camide, ses sisteminde meydana gelen patlama sonucu küçük çaplı yangın meydana geldi.
Ayakkabı Hırsızları Güvenlik Kamerasına YakalandıKütahya'da bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı yapan 5 şüpheli, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik’te İnşaat Demirlerinin Altında Kalan Çocuk Hayatını KaybettiPendik'te annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki çocuk, inşaat alanından geçtiği sırada üzerine düşen inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını...
Isparta’daki Av Bayilerine Şok BaskınlarIsparta il genelinde emniyet ekipleri tarafından yapılan av bayisi baskınlarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve havai fişek ele geçirildi.
- İlkadım’da Mevlid Kandili
- Yangında 3 Kişilik Aile Ölümden Döndü
- Kayseri Ve Bölgenin En Büyük Camisi İbadete Açıldı
- Antalya’da Mevlit Kandili Coşkusu
- Denizli’de Mevlit Kandili İhya Edildi
- Mevlit Kandili’nde Bursa’daki Camiler Doldu Taştı
- Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi
- Selimiye’de Mevlit Kandili Coşkusu
- Devrek’te Mevlit Kandili İdrak Edildi
- Şimşirgil’den Kutlu Doğum Haftası Açıklaması:
- Vali Çiftçi: “Derdinize Derman Olmaya Geldik”
- Vali Kaymak’tan Sanayicilere Kızılderili Atasözü İle Mesaj
- Tekirdağ Sgk İl Müdürlüğünden Öğrencilere Bilgilendirme Faaliyetleri
- Rekreasyonel Sosyal Ve Sportif Tesisinin Temeli Atıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini Kabul Etti
- Berber Ve Kuaförlerden Jilet Toplama Kampanyasına Destek
- Büyükşehir Belediyesi’nden Sürücülere Maraton Uyarısı
- Chp Aksu’da Yıldız Güven Tazeledi
- Başkan Aslan Mevlid Kandilini Kutladı
- Antik Side Kentsel Tasarım Projesi’nde 2. Etap Başlıyor
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.