İstanbul’un Ataşehir İlçesinde Bir Markete Giren 3 Soyguncu Polisle Çatıştı. Çatışmada Bir Soyguncu Hayatını Kaybederken, Bir Polis İse Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.

IHAAW213309-ASA/29-11-2017 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir markete giren 3 soyguncu polisle çatıştı.

IHAAW213309-ASA/29-11-2017 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir markete giren 3 soyguncu polisle çatıştı. Çatışmada bir soyguncu hayatını kaybederken, bir polis ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 29.11.2017 21:33:09 TSI NNNN