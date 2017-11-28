İstanbul’un Tarihi Yeniden Ortaya Çıkıyor

DÜZCE(İHA) – İstanbul'un Yenikapı, Sirkeci, Pendik ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilen kazılarda bulanan insan kemikleri İstanbul'un tarihini yeniden...

DÜZCE(İHA) – İstanbul'un Yenikapı, Sirkeci, Pendik ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilen kazılarda bulanan insan kemikleri İstanbul'un tarihini yeniden ortaya çıkartıyor. Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, 8 Bin yıl önce İstanbul'da yaşayan insanların demografik bilgisine ulaşabilecek durumda olduklarını söyledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, Metro kazılarında bulunan insan kemiklerinin 8 bin, 8 bin 500 yıl öncesine hitap ettiğini bildirdi. Kazılarda bulunan bulguların çok büyük bir keşif olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, "İstanbul'un tarihi yarımadasının en eski yerleşmesini neolitik olarak adlandırıyoruz. Günümüzden 8 bin 8 bin 500 yıl öncesini hitap ediyor. Yürüme düzleminin 6 metre aşağısında bulduk bu çok büyük bir keşifti. Buluntular daha da şaşırtıcıydı. Çünkü arkeolojik tabakalarda organik malzeme dediğimiz deri, ahşap korunmaz Yenikapı'da organik dolgu denilen hava ile teması hızlıca kesebilen toprak dolgu var. Bundan dolayı Bizans döneminde 36-37 tane gemi bütün ahşap sistematiği ile korundu. Bunlar İstanbul Üniversitesi'nde Amerika'dan bir üniversite tarafından çıkarıldı. Hatta bir tane gemi denizede indirildi. Onun dışında neolitik tabakada 8 bin yıl öncesine ait ahşap kalıntılar, ahşap kürekler bulundu. Ahşap bir kap bulundu, o dönemde yaşamış, yürümüş insanların ayak izleri bulundu yaklaşık 2 bin yılın üzerinde. Onun dışında mezarları bulduk, mezar mimarisinde ahşabın nasıl kullanıldığını bulduk. Üzerlerini ahşap ile örtmüşler bir sedye ile taşımışlar onu o alana bırakmışlar. Benim alanım mezarlar olduğu için mezarlarla ayrıca daha detaylı ilgilendim. Yenikapı mezarlarından çıkan iskeletlerde burada. Bizim açımızdan çok önemli bir keşifti" dedi.

"Anadolu'da insanların ölülerini yaktıklarını bilmiyorduk"

Yılmaz, 8 bin yıl öncesinde insanların ölülerini yaktıklarını Anadolu'da bunu hiç bilmediklerini İfade ederek "Anadolu'nun en eski yakılarak gömülmüş ölü gömme geleneğini tespit ettik. Benzer bir şekilde Pendik'te çalışmalarımızı sürdürdük, Pendik'te ise eşzamanlı olmasına rağmen bambaşka bir ölü gömme geleneği ile karşılaştık. Hiç yakılmış ve gömülmüş insan kemiğine rastlamadık. Sadece çukurlara açılmış gömütler tespit ettik. Yenikapı'da 4 tane normal mezar tespit ettik. Buna karşın Pendik daha büyük bir yerleşim alanında çalıştık. 60'ın üzerinde mezarımız var, onların kemikleri de burada" diye konuştu.

"8 bin yıl önce ki insanların demografik bilgisine ulaşabiliriz"

8 bin yıl önce İstanbul'da yaşan insanların demografik bilgisine ulaşabilecek durumda olduklarını belirten Yasemin Yılmaz, "8 bin yıl önce İstanbullu insanların bir demografik bilgisine ulaşabilecek durumdayız. Ayak izlerinde de belgeleme çalışmalarına katılmıştım. O çalışmalarda da insanların ayak numarasını bilebiliriz, ayakları taraklı mıydı bunu bilebiliriz. Bu kazılar bize inanılmaz bilgiler sundu" şeklinde konuştu.

"Kemiklerden hastalıkları tespit edebiliriz"

Beşiktaş'ta yapılan kazılarda yeni bulgular çıkmaya başladığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Beşiktaş'ta devam eden kazılarda yeni bulgular çıkmaya başlıyor. Öncelikle kaç birey toplamda var bunları tespit edeceğiz. Devamında bunların ölüm yaşlarını belirli aralıklarla tespit edebiliyoruz. Devamında erişkinlerin cinsiyetini belirleyebiliriz burada yapacağımız çalışmalarla. Devamında kemikler üzerinde iz bırakan hastalıkları belirliyoruz. Diş sağlığı üzerine neler vardı; diş çürükleri nasıldı, diş aşınmaları var mı, varsa diş aşınmalarının nedeni nedir. Diş taşı var mı? Bunların dönemler arasındaki artış veya azalış durumu nedir. Boy ortalamaları neler bunları tespit ediyoruz. Bin santigrat derece üzerinde yanmış kemikte hastalık izlerini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.