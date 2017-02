İstanbul’un Yeşillik İhtiyacının Büyük Kısmı Bu İlçeden Karşılanıyor

Sera üretiminde kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, İstanbul'un yeşillik ihtiyacının büyük kısmını...

Sera üretiminde kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, İstanbul'un yeşillik ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Sera üretiminin oldukça yaygın olduğu Sarıcakaya'da çiftçiler, İstanbul'a her gün 20 kamyon dolusu yeşillik gönderiyor. Son zamanlarda kolay yetişmesi ve verimin yüksek olmasından dolayı rokaya yönelen çiftçiler, diğer yeşillik ürünlerini de ihmal etmiyor.

Roka gibi yeşilliklerin kolay yetiştiğine dikkat çeken çiftçi Sedat Uyaroğlu, İstanbul'a her gün ürün gönderdiklerinden bahsetti. Devletin verdiği sera hibelerinin de üretime yansıdığını aktaran Uyaroğlu, "Seracılıkla uğraşıyoruz. 365 gün rokayla uğraşıyoruz. Hem masrafsız olduğu için hem de piyasası var. İstanbul'a günlük arabamız kalkıyor ve günlük olarak mal çıkarıyoruz. Ekim yaptığımızda boşluk vermeden kademe kademe ekim yapıyoruz. Ziraat'in verdiği ilaçları ve gübreleri kullanarak, üretimimize devam ediyoruz. Kaliteli mal yetiştirmeye çalışıyoruz. Devletimizin de seracılık konusunda hibe programları var. Bu programlardan yararlanıyoruz. Yüzde 50 ve yüzde 100 hibelerden çiftçilerimiz faydalanıp, seraları kuruyorlar. Bundan dolayı da devletimize Allah razı olsun diyoruz" dedi.

"İstanbul Bayrampaşa haline gönderiyoruz"

Soğan yetiştiricisi Yusuf Meriç ise İstanbul Bayrampaşa haline giden soğanların yolculuğunu anlattı. Meriç, "Yeşillik, soğan, tere, roka, marul ve maydanoz gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Şu anda işimiz soğan. Soğan çok zahmet isteyen bir iş, şu an topladığımız soğanları biz ekim ayında diktik. Yaklaşık bir 3 ay sonra verim almaya başladık. Bu sene kışın da ağır geçmesinden dolayı, istediğimiz kaliteyi alamadık. Çok fazla soğuklar vardı. Bu soğuklar da fiyatlara yansıdı. Bu yüzden yüzümüz güldü. Soğanı çıkardıktan sonra haldeki oluklarımızda yıkıyoruz. Sonra İstanbul Bayrampaşa haline gönderiyoruz. Orada komisyoncularımız var. Onlar satıyorlar. Soğan çok zahmet isteyen bir iş olduğu için çiftçilerimiz soğana rağbet göstermiyor. Tabii tere ve rokanın yapımı daha kolay olduğu için soğan yağımı daha az. Bu yüzden talebi de az" şeklinde konuştu.

"Bizim buradan günde 15-20 araba gidiyor"

Sarıcakaya'dan başlayan yeşilliklerin yolculuğunu anlatan Nakliyeci Mehmet Kahya, her gün 20 kamyonun ilçeden hareket ettiğini ifade etti. Kahya, "İlçemizde nakliyecilik yapıyorum. Burada çiftçimizin getirdiği malları, arabamıza sarıyoruz ve İstanbul'a teslim ediyoruz. Çiftçimiz Ahmet ağabey tarladan malı alıp getiriyor, mallar kuru oluyor. Bunların İstanbul'a daha sağlıklı gitmesi için suya ihtiyacımız var. Hiç oluğa girmemişse burada oluğa alıyoruz. Kendi bahçesinde sulamışsa, burada biz sadece su tutuyoruz. Her sabah saat 8.00'de çiftçimiz mallarını getirmeye başlıyor, en geç saat 17.00'da arabamız doluyor. 17.00 son saat, çünkü İstanbul'da çok trafik var. Her gün bir kamyon biz gönderiyoruz. Burada komşularımız var, birer araba da onlar sarıyor. Yani bizim buradan günde 15-20 araba gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan ilçede ıspanak seralarda bin 960, soğan bin 260, roka ise 515 dekara ekiliyor.