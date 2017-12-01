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İstasyon Mahallesindeki Çocuklar Yeni Halı Sahalarına Kavuştu

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İstasyon Mahallesindeki Çocuklar Yeni Halı Sahalarına Kavuştu
Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na kazandırılan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na kazandırılan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara armağanı olarak şu ana kadar 9'uncusu hizmete açılan halı sahaların 10'uncusu coşkulu etkinlik ile çocukların hizmetine sunuldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde hizmete giren halı saha açılışına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nusret Tosun ile Meclis üyesi Yücel Yerci, Okul Müdürü Turan Erçetin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bilecik Belediyesinin her zaman çocuklara ve eğitime yönelik yatırımlar yapmaya devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, çocuklara hitap ederek, "Sevgili çocuklar, sizleri çok seviyoruz. Çocukluğumuzda sahip olamadığımız her şeyi öncelikle sizlerin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bugünümüz ve geleceğimiz sizlerin elinde. Biz bugünün büyükleri olarak, geleceğin büyükleri olarak sizleri görüyoruz ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye Başkanlığı olarak her yıl yeni bir eğitim ve öğretim yatırımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız sizlerin daha kaliteli ve güzel ortamlarda yetişmek ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlamaktır. Ben bu anlamda bizlere böyle bir eseri sizlerin hizmetine sunmaya imkan veren Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tesisin yapımında yer alan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni halı sahamız sizlere ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ise; "Her zaman Bilecik'teki eğitimin yanında yer alan güler yüzlü Belediye Başkanımıza ve onun liderliğindeki belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sizler için gerçekten çok güzel bir eser yapıldı ve bizler de eğitimciler olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz ve motivasyon alıyoruz. Yapılan bu güzel çalışmalara karşı bizler de sizlerden kendinize güzel hedefler koymanızı ve bu uğurda çalışmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Turan Erçetin de Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya katkılarından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı, Okul Müdürü Erçetin'e sahanın anahtarını teslim ederek, futbol toplarını imzaladı.

Çocuklar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Belediye Başkanı Selim Yağcı, daha sonra çocuklarla halı sahada top oynadı. Son olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır kaleye geçerken, Başkan Yağcı kendisine penaltı atışı yaptı.

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