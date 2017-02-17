İşte Evde En Çok Yaşanan Kazalar Ve Yapılması Gerekenler

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, günlük hayatta çok sık yaşanan ev kazalarında yapılması...

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, günlük hayatta çok sık yaşanan ev kazalarında yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Selin Deniz, özellikle evlerde temizlik sonrası kaygan zeminlerde yaşanan düşme, kayma ve çarpmalar sonucunda morluklar, şişmeler ve kesikler meydana geldiğini belirterek, "Bunun dışında özellikle kadınlarımızın temizlik maddelerini yiyecek ve içecek kutularına koymalarından dolayı çocukların bunları yemeye çalışmasıyla kimyasal madde yanıkları çok fazla yaşanıyor. Bunların etkileşimine bağlı olarak da sonradan zehirlenmeler oluşabiliyor. Kışın da soba ve şofben kullanımının artmasıyla karbonmonoksit zehirlenmeleri ile çok fazla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Çocukların yaşadığı ev kazalarına değinen Deniz, "Kimyasal maddeler ve ilaçlar kesinlikle çocukların ulaşabileceği yerlerde olmaması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız, ulaşabildikleri yerlerdeki ilaçları şeker zannedip yemeye kalkışıyor. Aynı şekilde kola şişelerine koyulan kimyasal maddeleri yine yanlışlıkla içilebiliyor. Yine çocuklarımız hareketli olduklarından dolayı çok fazla morluklar, kesikler ve şişlikler meydana geliyor. Bir diğeri de merdivenlerden, balkonlardan ve camlardan düşmeler. Camda, pencerelerde ve balkonlarda çocukların üstüne basıp aşağıya sarkmasını sağlayabileceği herhangi bir eşya bulundurmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocukların küçük nesneler yutmaları durumunda yapılması gerekenleri anlatan Deniz, "Çocuklar özellikle nohut ve madeni para gibi küçük şeyler ya yutarlar ya da kulağına, burnuna sokmaya çalışırlar. Eğer bu yuttukları küçük şeyi ağız içinde görüyorsanız cımbız yöntemi ile tek ya da çift parmağınızla süpürür bir şekilde çıkarabilirsiniz. Fakat göremiyorsanız yapacağınız iki tane manevra var. Bir yaş altındaki çocuklar için bebeğin göğsünü elinizle tutacaksınız, başı yere doğru bakacak, sırtına iki kürek kemiğinin arasına beş adet el ayanızla vuru yapacaksınız. Çocuğu döndüreceğiz ve sırt üstü sert bir zemine yatıracağız. İki parmağınızla göğsünden yukarı süpürme hareketi yaparak göğsün basıncını arttırıp ağzından yuttuğu cismi çıkarmaya çalışacağız. Bir yaş üstü çocuklarda ise başparmağımızı el içine alarak yumruk yapıyoruz ve yumruğumuzu çocuğun göğüs kemiğinin alt noktası ile göbeğin arasındaki boşluğa getiriyoruz. Diğer elimizle yumruğu tutup yukarıya çekip yabancı cismin yukarıya çıkmasına neden oluyoruz. Bunu aynı periyotlarla tekrarlayabiliriz fakat yine de çıkmıyorsa hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Yabancı cisim çıksa bile sonuçta kaç tane yuttuğunu bilmediğinizden ve bu esnalarda nefessiz kalma olasılıklarından dolayı oksijen desteği almasında fayda olacaktır. Bu yüzden yine sağlık kuruluşlarına gitmeliyiz" dedi.

Evde yanlış kullanılan temizlik malzemeleri

Birden fazla temizlik malzemesinin karıştırılması ile ortaya çıkan zehirli gazların solunum yollarının tıkanmasına ve nefes darlığına sebep olduğunu ifade eden Deniz, "Birden fazla temizlik malzemesinin karıştırılması ile ortaya çıkan zehirli gazlar solunum yollarının tıkanmasına ve nefes darlığına sebep oluyor. Yine aynı şekilde kapalı ortamlarda temizlik malzemesi ile yapılan işlemler dolayısıyla zehirlenme vakaları ile çok fazla karşılaşıyoruz. Bu yüzden eğer kullanacaksak tek bir malzeme ile temizliğimizi yapmalıyız ve aynı şekilde kapalı ortamlarda değil dışarıdan hava gelecek şekilde camlarımızı açarak temizlik işlemine devam etmeliyiz. Hatta temizlik bittikten sonra bile iki saat boyunca oda içinin havalandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Zehirlendiğimizi nasıl anlarız ve ne yapmalıyız?

Zehirlenme durumunda yapılması gerekenleri anlatan Deniz, "Eğer zehirlendiğinizi düşünüyorsanız bunun yanı sıra da bulantı, kusma, nefes darlığı, görme bozukluğu ve bilinç kaybı gibi şikayetleriniz varsa hızlı bir şekilde 112'yi aramanız ya da imkanınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. Toplumumuzda yanlış bilindiği üzere yoğurt vb. şeyler yememeniz, bol su içmeniz ve dediğimiz gibi bu şüphe içinde iseniz derhal sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yapılan başka herhangi bir müdahale ancak zaman kaybına sebep olur" dedi.

Yanıklarda yapılması gereken ilk müdahaleyi anlatan Deniz, "Yanık yüzeye kesinlikle buz uygulamamamız gerekiyor. Yanık bölgeyi akan soğuk suyun altında 15 dakika boyunca tutmamız lazım. Zaten hafif bir yanıksa bu işlem yeterli olacaktır. Eğer ağır bir yanıksa kesinlikle su dolu kesecikleri patlatmamamız ve yüzeyde bir giysi varsa çıkartmamamız gerekiyor. Fakat giysi yanıkla birlikte deriyle bütünleştiyse eğer sabit bırakmamız lazım. Çünkü o giysiyi çıkaracağım derken yanık alandaki derinin daha da zarar görmesine neden olabiliriz" şeklinde konuştu.

Delici ve kesicisi alet yaralanmalarında kesik alan küçükse ve kanama çok fazla değilse ılık suyla ve sabunla o bölgeyi yıkayıp, ardından da temiz ve kuru bir bezle orayı kapatmanın yeterli olacağını söyleyen Deniz, "Fakat temiz bir bezle bastırdıktan sonra kanama devam ediyorsa bir iki bez daha alttaki bezin üstüne sıkıca bastırıp basınç alanını arttırmalıyız. Üzerine yara bandı vb. şeyler yapıştırmıyoruz. Kanamanın devam etmesi ile beraber en yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz" dedi.

Kırıklar konusunda da bilgi veren Deniz, "Kırık durumlarında evde sert ne varsa sabitleyebilecek cetvel, kitap ve tahta gibi kırık alanı eklemi de içine alacak şekilde sabitliyoruz. Sabitleyici madde ile kırık alanı arasına bez ya da pamuk ne varsa onu koyuyoruz ve kesinlikle oynatmadan bu şekilde hızlıca sağlık kuruluşlarına gidiyoruz" dedi.