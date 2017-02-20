İşte hakemin penaltı verdiği pozisyon

Maçın hakemi Tolga Özkalfa’nın dışarıda pozisyona penaltı kararı vermesi ve ardından da N’Diaye’yi kırmızı kartla oyun dışına atması, tribünlerin tepkisine neden oldu

Yıllardır Samsunspor üzerinde oynanan oyunların bir benzeri Mersin İdmanyurdu karşısında da yaşandı. Maçtan önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Teknik Direktör Osman Özköylü’ye verdiği 3 maç cezanın ardından Mersin İdmanyurdu maçında hakemin yanlış kararları Kırmızı-Beyazlıları ligde zor bir durumda bıraktı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Mersin İdman Yurdu hücumunda Güven Varol, Samsunspor ceza sahasına doğru topla koşarken Samsunsporlu N'Diaye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tolga Özkalfa bu pozisyonda N'Diaye’ye kırmızı kart gösterirken, Mersin lehine frikik kararı verdi.Daha sonra ise kararını değiştirip penaltı noktasını gösterdi. Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen penaltı kararı değişmedi.Öte yandan penaltı kullanıldığı esnada oyuncuların ceza sahası içerisinde yer alması dikkat çekti. Özkalfa penaltı atışını tekrarlatmadı.