  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

İşte hakemin penaltı verdiği pozisyon

»
İşte hakemin penaltı verdiği pozisyon
Maçın hakemi Tolga Özkalfa’nın dışarıda pozisyona penaltı kararı vermesi ve ardından da N’Diaye’yi kırmızı kartla oyun dışına atması, tribünlerin tepkisine neden oldu

Yıllardır Samsunspor üzerinde oynanan oyunların bir benzeri Mersin İdmanyurdu karşısında da yaşandı. Maçtan önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Teknik Direktör Osman Özköylü’ye verdiği 3 maç cezanın ardından Mersin İdmanyurdu maçında hakemin yanlış kararları Kırmızı-Beyazlıları ligde zor bir durumda bıraktı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Mersin İdman Yurdu hücumunda Güven Varol, Samsunspor ceza sahasına doğru topla koşarken Samsunsporlu N'Diaye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tolga Özkalfa bu pozisyonda N'Diaye’ye kırmızı kart gösterirken, Mersin lehine frikik kararı verdi.Daha sonra ise kararını değiştirip penaltı noktasını gösterdi.

Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen penaltı kararı değişmedi.Öte yandan penaltı kullanıldığı esnada oyuncuların ceza sahası içerisinde yer alması dikkat çekti. Özkalfa penaltı atışını tekrarlatmadı.

penalti-pozizyonu.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ19 Şubat 2017 Pazar 22:00
  • KAFA KARIŞTIRAN ATAMA19 Şubat 2017 Pazar 11:46
  • Hayri Ülgen : Hakemliği bırak düdüğünü bırak19 Şubat 2017 Pazar 11:32
  • Huylu huyundan vazgeçmiyor18 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • ÇARŞAMBA CEMİL MERİÇ'İN YILDIZLARI18 Şubat 2017 Cumartesi 06:30
  • CANİK İMKB KOLAY KAZANDI18 Şubat 2017 Cumartesi 06:25
  • Püren: “Eksik Olmamıza Rağmen 1 Puan Almak Sevindirici”17 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • EVİMİZDE HAKEME TAKILDIK: 1-117 Şubat 2017 Cuma 19:48
  • SAMSUNSPOR:1 - HAKEM:117 Şubat 2017 Cuma 19:33
  • Samsunspor-Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri17 Şubat 2017 Cuma 19:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti