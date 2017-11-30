İşte il il hava durumu

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30.11.2017 08:00
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Bugün burcunuz ne diyor?
Günlük burç yorumları Zodyak sistemine bulunan burçlar yani 12 burç için de gezegenlerin hareketleri incelenerek astrologlar tarafından günlük olarak hazırlanan çalışmalardır.
Günün gazete manşetleri (30 Kasım 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte 9 Eylül 2017 gazete manşetleri ile öne çıkanlar...
Bugün nerede elektrik kesintisi var.
Ülke genelinde elektrik dağıtım şirketleri planlı olarak elektrik kesintileri yapmaktadır.
Eskişehir’de Camiler Doldu Taştı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum yıldönümü sebebiyle Çarşı Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
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29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
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