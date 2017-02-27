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İŞTE ÖZLENEN TABLO

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İŞTE ÖZLENEN TABLO
Samsunspor’un üçüncü golüne imzasını atan başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı'yı sırtına alarak tribünlere koşup gol sevincini taraftarıyla paylaştı

Boluspor engelini 3 golle aşan Samsunspor’da moraller de keyifler de yerinde. Gergin bir haftanın ardından Boluspor karşısına çıkan ve ilk yarıda pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan Samsunspor, ikinci yarıda Murat Gürbüzerol’un açtığı gol sahnesini Kone ve Hasan Kılıç’ın ayağından gelen skorlarla perçinledi. Üç futbolcu da attıkları golleri, taraftarlarıyla birlikte kutladı. Mersin İdman Yurdu maçında yaklaşık 4 bin civarında tarafından ceza alması nedeniyle boşalan tribünler hem hafta sonu olması hem de takımın içinde bulunduğu durumu göz önüne alan Kırmızı-Beyaz sevdalıları, Samsunspor’u yalnız bırakmadı.

SEVİNÇ YUMAĞI OLDULAR

Mersin maçında tribünde olmayan yaklaşık 4 bin civarındaki taraftarın yerine tribünleri dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca Kırmızı-Beyazlı futbolculara moral verdi. Taraftar coşkusunu da arkasına alan futbolcular, ikinci yarıda peşpeşe gelen golleri tribünlere armağan etti. Bir sevinç yumağına dönüşen gol sevinçleri, özlenen ve beklenen tabloyu da gözler önüne serdi. Evkur Yeni Malatyaspor engelini 3-0 gibi net bir skorla geçtikten sonra Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarından bir puan çıkaran Kırmızı-Beyazlılar, rakiplerinin de puan kaybettiği haftada altın değerinde 3 golle bir galibiyet alarak dipten kaçışını sürdürdü.

OSMAN HOCA YERİNDE DURAMIYOR

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor maçında 90 dakika boyunca yerinde duramadı. Zaman zaman taraftarın tepkisine de cevap veren Özköylü, hakemin verdiği bazı kararlarda da isyanını saha kenarından gösterdi. TFF 1’nci Lig’de Boluspor engelini ikinci yarıda Murat, Kone ve Hasan’ın attığı gollerle 3-0'lık skorla aşan Samsunspor derin bir 'oh' çekti. Teknik Direktör Osman Özköylü, saha içerisinde 90 dakika boyunca yerinde duramadı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Vedat’ın çıkmasına tepki gösteren taraftara dönerek “Sakat sakat” diye yüksek sesle tepki gösteren Osman Özköylü, ikinci yarıda da hakem hatalarına isyan etti. Hakeme olan tepkisini dördüncü hakemin yanına koşarak gösteren Osman Özköylü, ardarda gelen gollerle de adeta coştu.

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