  • BIST 93.038
  • Altın 140,528
  • Dolar 3,5539
  • Euro 3,8892
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

İste’de ‘2. Teknoversite Günleri’ Başladı

» »
İste’de ‘2. Teknoversite Günleri’ Başladı
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ikinci yılında da farklı içerikle teknolojiye dokunmak isteyenleri 2. Teknoversite Günleri'nde buluşturdu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ikinci yılında da farklı içerikle teknolojiye dokunmak isteyenleri 2. Teknoversite Günleri'nde buluşturdu. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Teknoversite geleneğini Türkiye'de ilk olarak İSTE'nin gerçekleştirdiğini söyleyerek bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2. Teknoversite Günlerine, özellikle teknoloji sevdalıları büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilginin olduğu 2. Teknoversite Günleri'nin açılışını Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakam Vekili Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE Akademisyenleri, bazı sanayici ve iş adamları gerçekleştirdi.

Teknoversite Günleri'nin açılışında konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojiyi üniversiteleştirmek, üniversiteyi teknolojikleştirmek veya teknolojinin üniversiteye, üniversitenin teknolojiye bürünmesi olarak da ifade edilen "Teknoversite vizyonu" ile yola çıktıklarını ifade ederek İSTE'de Teknoversiteyi kurumsal hale getirerek gelenekselleştirdikleri "Teknoversite Günleri" etkinliklerinin ikincisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE), teknoversite AR-GE bölümünde kullanılmak üzere TOFAŞ tarafından hibe edilen bir adet otomobil İSTE Rektörü Dereli'ye törenle teslim edildi.

Araç tesliminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar öğrencilerin merkez kampus içerisinde açmış oldukları stantları gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar. Stantlarda öğrencilerin kendi ürettikleri teknolojik icatlar, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü.

4-6 Mayıs tarihleri arasında 3 gün sürecek olan "2. Teknoversite Günleri" etkinlikleri çerçevesinde bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri gerçekleştirilecek. İSTE merkez kampusunde, Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin ve yansımalarının da aktarılacağı konferans ve panellerin yanı sıra, öğrenci topluluklarının kariyer günleri, eğitim programları, yarışmalar, proje sergileri, robot güreşleri, spor faaliyetleri, konserler, defileler, sergiler, film gösterimleri, dans gösterileri, bisiklet yarışları, off-road/motosiklet yarışları ve benzeri etkinlikler sunulacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansı Başladı04 Mayıs 2017 Perşembe 14:03
  • Gazi Üniversitesi, Uluslararası Ar-ge İşbirlikleri Zirvesi’nde04 Mayıs 2017 Perşembe 13:09
  • Kstu Bütef’e Katıldı04 Mayıs 2017 Perşembe 11:50
  • Öğrencilerden Doğal Yüz Temizleyici04 Mayıs 2017 Perşembe 10:47
  • Kırıkkale Tübitak Bilim Fuarı Açıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 18:38
  • ’Zeka Küpü’ Projesiyle Bilsem Öğrencilerine Destek03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:53
  • Edirne’de Öğrencilerin Yetenekleri Keşfedilecek03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:45
  • Öğrencilere Hem Kariyer Hem Kültür Şenliği03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
  • Eğitim Çalışanlarının Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu Açıklandı03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:03
  • İhlas Koleji Öğrencisi En İyi Delege Seçildi03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti