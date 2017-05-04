İste’de ‘2. Teknoversite Günleri’ Başladı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ikinci yılında da farklı içerikle teknolojiye dokunmak isteyenleri 2. Teknoversite Günleri'nde buluşturdu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ikinci yılında da farklı içerikle teknolojiye dokunmak isteyenleri 2. Teknoversite Günleri'nde buluşturdu. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Teknoversite geleneğini Türkiye'de ilk olarak İSTE'nin gerçekleştirdiğini söyleyerek bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2. Teknoversite Günlerine, özellikle teknoloji sevdalıları büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilginin olduğu 2. Teknoversite Günleri'nin açılışını Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakam Vekili Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE Akademisyenleri, bazı sanayici ve iş adamları gerçekleştirdi.

Teknoversite Günleri'nin açılışında konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojiyi üniversiteleştirmek, üniversiteyi teknolojikleştirmek veya teknolojinin üniversiteye, üniversitenin teknolojiye bürünmesi olarak da ifade edilen "Teknoversite vizyonu" ile yola çıktıklarını ifade ederek İSTE'de Teknoversiteyi kurumsal hale getirerek gelenekselleştirdikleri "Teknoversite Günleri" etkinliklerinin ikincisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE), teknoversite AR-GE bölümünde kullanılmak üzere TOFAŞ tarafından hibe edilen bir adet otomobil İSTE Rektörü Dereli'ye törenle teslim edildi.

Araç tesliminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar öğrencilerin merkez kampus içerisinde açmış oldukları stantları gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar. Stantlarda öğrencilerin kendi ürettikleri teknolojik icatlar, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü.

4-6 Mayıs tarihleri arasında 3 gün sürecek olan "2. Teknoversite Günleri" etkinlikleri çerçevesinde bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri gerçekleştirilecek. İSTE merkez kampusunde, Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin ve yansımalarının da aktarılacağı konferans ve panellerin yanı sıra, öğrenci topluluklarının kariyer günleri, eğitim programları, yarışmalar, proje sergileri, robot güreşleri, spor faaliyetleri, konserler, defileler, sergiler, film gösterimleri, dans gösterileri, bisiklet yarışları, off-road/motosiklet yarışları ve benzeri etkinlikler sunulacak.