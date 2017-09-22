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İşten Çıkan Madenciler Koltuklar "Kirlenmesin" Diye Ayakta Seyahat Ettiler

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İşten Çıkan Madenciler Koltuklar "Kirlenmesin" Diye Ayakta Seyahat Ettiler
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle "Koltuklar kirlenmesin" diye ayakta seyahat etti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için minibüse bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, minibüste boş yer olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti. Boş koltukların olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı. İşçiler, "Kirlenmesin" düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı minibüsün arka tarafında seyahat eden bir kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraf karesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise günün karesi oldu.

İşçilerin bu davranışı ise Soma'daki maden kazasından sağ kurtulan madencinin sedyeye yatırılırken, "Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi. Sağ kurtulan işçinin sözleri ise günlerce kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

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