İSTİFA ETMELİ!

Yazık değilmi bize? hayallerimizi yıkıyorsunuz!

Yazık değilmi bize? gevşek! gevşek! Top oynuyor! dalga geçe gibi açıklama yapıyorsunuz! Engin hoca hafta içi basın toplantısında kalan onbeş puana talibiz diye açıklama yapmıştı.

Maç sonunda ise “ gelirken bir puan iyidir diye düşünüyorduk” diyor.

Bu nasıl bir ikilem biz böyle birşeyi kabul edemiyoruz, çocuk mu kandırıyor sunuz? çıkın açık açık hedefinizi söyleyin de taraftarda ona göre hareket etsin, kimsenin aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yok. Maçın ancak onaltıncı dakikasında forvetimiz Göksu’ya top atabildik. İlk atak girişimimiz yirmi dördüncü dakikada geldi. Rakip cezaalanına ilk ortamızı bir faul atışından ancak otuzikinci dakikada yapabildik. Maçı kendi alanımızda kabul ettikte hiç olmasa kontratak düşünürüz diye düşündük ama sahada koşabilen oyuncumuz yok ki! rakip adeta bizim alana yerleşti gitmiyor.

Geçen sezon ilk yarıda ki zayıf takımımız bile bunlardan fazla atak girişimi yapıyordu.

Allah’tan İstanbulspor’da iyi değildi de bu bölümde gol yemedik. Oynadığımız oyuna çok sinirlenmiştim ve sosyal medya hesabımdan tam “ sizin çıkaracağınız takıma! Sizin oynadığınız oyuna!” diye tepki paylaşımı yapacakken golümüz geldi vazgeçtim. Biraz ileri çıksak rakibi zorlayacağımız kalecimiz Furkan’ın ilk ileri degaj atışıyla ortaya çıktı rakibimiz bizim ileri çıkmayacağımızdan okadar emindi ki Göksu’nun ileri koşusu rakibi şaşırttı el ile oynama ve kırmızı kart rakip onkişi bıraktı önümüzde kırkbeş dakika var bu maçı artık rahat alırız diye rahatlamıştım.

Engin hocaya ve takımımızın oyuncularına güvenim kalmamıştı ama bura da puan kaybı artık olmaz diye düşünmüştüm sınavım vardı sınava gittim çıkışta maç sonucunu sordum bir bir berabere dediler inanamadım maça giden bir arkadaşı aradım ne oldu diye sordum cevabı “ bu takım ve hocadan birşey olmaz” oldu öğrendim ki onkişi kalan rakip birde penaltı kaçırmış. Yazık çok yazık bu armaya bu markaya bunlar yakışmıyor. Engin hoca sevdiğimiz bir insan ama öyle kalmaya devam etsin şayet yönetimin süper lig gibi bir hedefi varsa Engin hoca lütfen istifa etsin şayet istifa etmez ise yönetim süperligi istiyor ise onlar Engin hocayı göndersin, yönetim yok biz böyle iyiyiz diyorlarsa bilsinler ki taraftar patlama noktasına geldi.

Çok merak ettiğim birşey var yönetim yada başkan Engin hocaya hocam galibiyet serisi lazım diyorsunuz, son beş maçın hepsini kazanmalıyız, kalan onbeş puana da talibiz diyorsunuz da bu şekilde hiç hücum düşünmeden bu iş nasıl olacak diye sormuyorlarmı? Şayet hocanın taktiği bu değil de oyuncular oynamıyorsa gönderin oyuncuların hepsini, paf takımla çıkalım daha iyi, yok hoca böyle oynatıyorsa bu oyunla en iyi ihtimal kümede kalırız.



Biz bunları merak ediyoruz da sizler yönetim olarak merak etmiyormusunuz?

Oynamayan oyuncular veya oyuncuları oynatamayan hoca Manisaspor’dan utansın adamlar nasıl top oynuyor, nasıl istekliler bir baksınlar. Manisaspor bizden iyi bir takım değil onları Manisa’da yendik ama bir hoca değişikliği takımı ateşledi Manisa’nın dokuz puanı silindiği halde bizden istekliler, biz yine ölü gibiyiz. Bu gidişatın sonu yine hüsran olacak! Yeter artık gereğini yapın, yazık değilmi bu taraftara sizlere inanmmadığı, güvenmediği halde bütün deplasmanlara geliyor.

Bu durumdan memnun değilseniz hocayı gönderin. Yok biz bu hocadan da bu oyundanda memnunuz diyorsanız ozaman size karşı tavrımızı ve düşüncelerimizi de gözden geçireceğiz.

Allah aşkına bu şekilde oynayan bir Samaras’tan bir beklentisi olan lütfen bildiklerini gözden geçirsin. Samaras’a para verdik aldık illa ki faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorsanız! Samaras’ı çimden sorumlu görevli olarak çalıştırın ( top üç metre yanında maç oynanırken o çim görevlisi gibi çimle ilgileniyordu) daha faydalı olur. Adam çimler bozulmasın! diye oynamıyormuşta biz anlamamışız!