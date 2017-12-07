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İstihdam Fuarı Hedefine Ulaştı

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İstihdam Fuarı Hedefine Ulaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 1. İstihdam Fuarı'nın hedefine ulaştığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 1. İstihdam Fuarı'nın hedefine ulaştığı bildirildi.

Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl ile İnegöl İşkur Şube Müdürü Ahmet Baştürk'ün katıldığı değerlendirme toplantısında, iki gün boyunca süren İstihdam Seferberliği Buluşması'na ait veriler paylaşılırken, iş arayan ile iş vereni buluşturan bu organizasyonun geleneksel hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Anıl, geçtiğimiz günlerde bir istihdam fuarı organize ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki işsizliğin en aza indirilmesi konusunda bir istihdam seferberliği başlattığı ve bu seferberlikte herkesin elini taşın altına koyması gerekliliğini anlatmıştık. Bu konuyla alakalı İnegöl olarak elimizi taşın altına koyduk ve İnegöl'deki zaten Türkiye ortalamalarının altında olan işsizliği daha aşağılara çekme adına, bir ilçede ilk defa yapılan istihdam fuarının mutluluğunu yaşayarak bu işin içine girdik. İşkur müdürümüz verileri verdi, neticeler gayet olumlu ve güzel. Yaklaşık 2 bin CV toplandı. Kasım ayında da her ortalaması 400 olan işe yerleştirmelerin 800'e çıkması, fuarın başarıyla neticelendirildiğinin bir göstergesi. İnegöl, işin, aşın, istihdamın, sanayinin, üretimin ve ihracatın yoğun olduğu bir yerleşim yeri. Biz bu fuarın her yıl geleneksel olarak devam etmesini ve İnegöl'deki işsizliğin daha da aşağılara çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

Taban ise, "24-25 Kasım tarihlerinde fuarımızı gerçekleştirdik. Direk olarak arkadaşlarımızın sen şurada işe başla sen burada işe başla diye katkısını düşünemeyiz ama işverenimizle iş gücünü bir araya getirerek onların açık olan pozisyonlarıyla ihtiyacı olan iş gücünü ortada buluşturarak bu katkıyı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada sadece bir iş arayan kişinin iş bulmasını gerçekleştirmiş olmuyoruz. Burada 34 tane çok güçlü kurumsal manada çalışan, gelecek vaat eden işletmelerin bir araya geldiği birfuarı oldu. Buradan çok faydalar gerçekleşti. Bizlere gelen iş talepleri noktasında biz bireylerle oturup konuştuğumuzda şu eksikliği görüyoruz; karşıda bir açık pozisyon var ama kişilerin yeterlilikleri bununla alakalı değil ya da farklı alanlarda farklı meziyetleri var. Bu firmalarla buluşturduğumuz iş gücü orada aranan nitelikler nelerdir görmüş oldular. Dolayısıyla kendilerini bu manada geliştirmeleri için bir fırsat oldu. Yaptığımız ikili görüşmelerde de şunu ifade ettik; iş arayan kişi için kesinlikle geç kalınmış bir durum söz konusu değil. Kişi kendisine kısa ve orta vadeli kariyer planı yapsa üniversite mezunu da olur meslek sahibi de olur. Yeter ki kendisiyle yüzleşsin ve akabinde de geleceğine dair atmak istediği adımları planlasın. Bunu yapan kimse açıkta kalmaz" diye konuştu.

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