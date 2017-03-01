İstihdam Seferberliği Anlatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen "Mesleki ve İstihdam Seferberliği ve teşvikler" konulu panelde mesleki eğitim ve istihdam seferberliği anlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen "Mesleki ve İstihdam Seferberliği ve teşvikler" konulu panelde mesleki eğitim ve istihdam seferberliği anlatıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO) ev sahipliğinde yapılan panele geniş katılım yaşadı. Panele Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker, SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat, Optimed Hastanesi Genel Müdürü Ayhan Arslan, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda işveren katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker, panele katılan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başta olmak üzere tüm herkese teşekkür etti. Ülker, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca imzalanan protokol gereği, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile çalışma ve iş kurumu Tekirdağ İl müdürlüğünce düzenlenen "Mesleki ve İstihdam Seferberliği ve teşvikler" konulu panele ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Panele katılan tüm herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Faydalı olacaktır"

Meclis Başkanı Taha Ülker'in ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "ÇTSO ile İŞKUR ve SGK müdürlüklerimize bu paneli düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Siz değerli yatırımcılara faydalı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde Çerkezköylü işverenler olarak devletimizin bize sağlamış olduğu bir takım teşvikleri uygulamasına yönelik yapılacak olanlar anlatılacak. Özellikle sorularınızı alarak bu seferberliği devam ettireceğiz" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı OSB'nin istihdam kaynağının merkezi olduğunu kaydeden Vali Ceylan, "Ülke ekonomisine ve bölgemizin ekonomisine katkıda bulunan sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum. ÇOSB ve Kapaklı OSB ciddi anlamda çok önemli sanayi bölgesi ve istihdam kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Vali Ceylan'ın ardından İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen ile SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, yaptığı bilgilendirmenin ardından panele katılan işverenlerin sorularını cevapladılar.