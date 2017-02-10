İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt , OSB Bölge Müdürü M.Murat Ilıcak ve fabrika sahipleri ile İstihdam Seferberliğine destek vermek ve bilgilendirme...

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt , OSB Bölge Müdürü M.Murat Ilıcak ve fabrika sahipleri ile İstihdam Seferberliğine destek vermek ve bilgilendirme toplantıları programlamak üzere Edirne Organize Sanayi Bölgesinde bir araya geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, OSB Bölge Müdürü M.Murat Ilıcak ile birlikte, Türkiye Sektör Meclislerindeki ve Organize Sanayi Bölgelerindeki tüccar ve sanayicilerimizin karşılaştıkları genel, sektörel ve bölgesel sorunların ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinin ele alındığı TOBB Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdamdaki yavaşlamanın neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için ilan ettiği istihdam seferberliği kapsamında fabrika sahiplerini ziyaret etti.

Zıpkınkurt, son dönemde hükümetin açıkladığı kredi desteklerinin ve vergi ile ilgili düzenlemelerin iş dünyası temsilcilerini memnun ettiğini belirterek, bu düzenlemelerin yatırımları da teşvik edeceği temennisini dile getirdi.

İstihdamın artması ile işsizliğin azalacağını, bu durumun da Edirne ve Türkiye adına olumlu gelişmelerle sonuçlanacağı fikrinde olduğunu belirten Zıpkınkurt işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişi veya bir kurumun değil, herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini, bu çağrının yansımalarının iş dünyasına olumlu yansıyacağına inandıklarını dile getirdi.