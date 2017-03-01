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İstihdam Seferberliğinde Oda Başkanları Bilgilendirildi

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İstihdam Seferberliğinde Oda Başkanları Bilgilendirildi
Oda Başkanlarına yönelik İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın...

Oda Başkanlarına yönelik İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, SGK İl Müdür Vekili Erdin Polat ve İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata'nın katılımıyla Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı merkez ilçe başkanlarına yönelik olarak İstihdam Seferberliği toplantısı birlik hizmet binasında Birlik Başkanı İsmail Ördü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İstihdam Seferberliği ile ilgili birinci elden ilgili kurum temsilcileri ile birlikte bilgilendirmek amacıyla böyle bir toplantıyı tertip etmiş olduklarını belirterek konunun ülkemiz açısından önemliliğini vurguladı.

SGK İl Müdürü Erdin Polat sunumunda kurum olarak işverenlere sağlanan yeni desteklerden bahsederek, tüm işverenlerin bu haklardan yararlanması için çaba göstereceklerini belirtti.

İş-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata ise sunumunda İşbaşı Eğitim Programları ile işverenlere sağlanan destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Birlik Başkanı İsmail Ördü de konuşmasında odalar vasıtasıyla tüm üyeleri bilgilendirerek amaca ulaşmada katkı sağlayacaklarını belirtti.

İstihdam Seferberliğinde Oda Başkanları Bilgilendirildi

İstihdam Seferberliğinde Oda Başkanları Bilgilendirildi

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