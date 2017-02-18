İstihdam Seferberliğine İşadamı Çebi’den Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine, Karabüklü işadamlarından destek gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine, Karabüklü işadamlarından destek gelmeye başladı.

Karabük'te inşaat sektöründe hizmet veren işadamı Adnan Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine, destek verdiklerini ve ilk etapta 25 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Çebi, seferberlik kapsamında Mart ayına kadar 75 kişi daha istihdam edeceklerini de kaydederek, " İnşaat sektöründe hizmet eden kurumuz. Kurum olarak sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine katkı vermek adına ilk etap 25 kişiyi kadromuza kattık. Mart sonuna kadar 75 kişiyi daha istihdam amaçlı bünyemize katacağız. Bizim en büyük sıkıntımız kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bunu çözdüğümüz an istihdama katkımız daha hızlı olur" dedi.