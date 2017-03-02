İstihdam Seferberliğine Menemen’den Destek

Geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam seferberliği kapsamında Menemen Ticaret Odası (MTO), İŞ-KUR hizmet noktası oluşturarak adım attı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam seferberliği kapsamında Menemen Ticaret Odası (MTO), İŞ-KUR hizmet noktası oluşturarak adım attı.

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) ile Menemen Ticaret Odası (MTO) bir protokol imzaladı. Başlatılan istihdam seferberliği kapsamında imzalanan protokolle İŞ-KUR Hizmet Noktaları oluşturulurken, protokol, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve İŞ-KUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Nesrin Makbule Dank arasında imzalandı.

İlgili protokol kapsamında, işverenlere danışmanlık, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara kurs, mesleki eğitim ve tecrübe kazandırma, iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmeti ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmesi planlandığı öğrenildi. Yapılan yazılı açıklamada, "İmzalanan protokole istinaden İŞ-KUR İzmir İl Müdürlüğünün görevlendireceği, iş ve meslek danışmanları, haftanın belirli gün ve saatlerinde Menemen Ticaret Odası çalışma hayatına ilişkin faaliyette bulunacak. TOBB'a bağlı meslek odaları ise oluşturulan ortak portala giriş yetkisini kullanarak, işçi ve işvereni buluşturma yetkisine sahip olacak.

Protokol etkin şekilde işleyen bir işbirliği tesis ederek, işverenlere yönelik etkili işveren danışmanlık hizmetleri sunulması, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücü temin edilmesine yardımcı olma için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması, iş verenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İŞ-KUR Hizmet Noktaları oluşturulması kararı alınmıştır" dendi.