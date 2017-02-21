İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki vatandaşlar, istihdam teşviki hakkında bilgilendirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki vatandaşlar, istihdam teşviki hakkında bilgilendirildi.

Muratlı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Kaymakam İ. Altan Demirayak'ın katılımıyla yapılan toplantıda, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen tarafından katılımcılara 09/02/2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmi Gazete'de KHK/687 ile yayımlanan istihdam teşviki hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrasında Yaşar Esen ile Tekirdağ SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan tarafından katılımcıların soruları cevaplandı.

Toplantıya Kaymakam İ. Altan Demirayak'ın yanı sıra Muratlı Organize Sanayi Bölgesi, Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Muratlı Esnaf Kefalet Kooperatifi, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi ve işyeri yöneticileri ile esnaf katıldı.