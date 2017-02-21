  • BIST 88.953
  • Altın 143,860
  • Dolar 3,6258
  • Euro 3,8344
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

» »
İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki vatandaşlar, istihdam teşviki hakkında bilgilendirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki vatandaşlar, istihdam teşviki hakkında bilgilendirildi.

Muratlı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Kaymakam İ. Altan Demirayak'ın katılımıyla yapılan toplantıda, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen tarafından katılımcılara 09/02/2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmi Gazete'de KHK/687 ile yayımlanan istihdam teşviki hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrasında Yaşar Esen ile Tekirdağ SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan tarafından katılımcıların soruları cevaplandı.

Toplantıya Kaymakam İ. Altan Demirayak'ın yanı sıra Muratlı Organize Sanayi Bölgesi, Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Muratlı Esnaf Kefalet Kooperatifi, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi ve işyeri yöneticileri ile esnaf katıldı.

İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlardan Seçmenlere Çağrı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Girişimci Adayları Belgelerini Aldı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Beyşehir’de Fotoğraf Etkinliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Futbolculardan Kendilerini Yalnız Bırakmayan Taraftara Plaket21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Vartolu Öğrencilerden İl Birinciliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kepez-santral’in Ağaçları Koruma Altında21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kırklareli Üniversitesi’nde "7. Kariyer Günleri”21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de21 Şubat 2017 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti