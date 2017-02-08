İstiklal Madalyalı Sadık Efendi’nin Torunu Sadık Koçak’tan 70.kan Bağışı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümünde düzenlediği kan bağışı kampanyasında Başkan Yardımcısı...

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümünde düzenlediği kan bağışı kampanyasında Başkan Yardımcısı Sadık Koçak 70.kez kan bağışında bulundu.

GTO'nun"Canıyla tarih yazanların torunları, kanıyla hayat kurtarıyor" sloganı ile düzenlediği kan bağışı kampanyasında, İstiklal Madalyası sahibi Hacı Halit Ağa Zade Sadık Efendi'nin torunu GTO Başkan Yardımcısı Sadık Koçak 70.kez kan bağışında bulundu.

70.bağışını böyle özel bir günde yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Sadık Koçak, "Dedem Hacı Halit Ağa Zade Sadık Efendi vatan toprağı için savaşmış ve İstiklal Madalyası almıştır. Bende aynı adı taşıdığım Dedem Sadık Efendi'nin anısına şehrimize Gazilik unvanının verildiği bu özel günde vatanım için kanımı bağışlıyorum.70.kan bağışımı böyle özel bir günde yapıyor olmaktan onur duydum" dedi.

Kan bağışı bir yandan hayat kurtarırken bir yandan da hayatı yenilediğini belirten Koçak, "Kan vermek sağlık açısından da yaşamsal önem taşıyor. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olmamızı sağlıyor. Ben de yıllardır düzenli olarak kan veririm" diye konuştu.