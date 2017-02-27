İstiklal Marşını En Güzel Okuyanlar Belirlendi

Nazilli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmaları sona erdi.

Nazilli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışmaları sona erdi. Geçen yıllardan farklı olarak yepyeni projelerle yarışmaya giren öğrenciler, ilginç kostüm ve koreografileri ile göz doldururken çocukların performansı ise yarışmayı izleyenlere zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

Cumhuriyet Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Besteci Osman Zeki Üngör'ün besteleyerek Ulusal Marş olarak kabul edildiği İstiklal Marşı'nın Kabulünün 96. yıldönümü nedeniyle ilçedeki 4 ayrı okulda "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışması düzenlendi. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan dört ayrı kategorideki yarışmaları ilçe protokolünün yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

Jüri yarışmalarda zorlandı

İlçe genelindeki değişik okullardan gelen 6'şar kişilik jüri üyeleri ise birbirinden güzel hazırlanan yarışmacıların sunumları karşısında ter döktü. Jüri üyeleri; şiire hâkimiyet, beden dili, vurgu, tonlama ve Türkçeyi kullanma, diksiyon, şiiri hissettirebilme, sahne hâkimiyeti kriterlerine göre puanlama yaptı. Jürinin değerlendirmesine göre; okul öncesi eğitimde Hasköy Anaokulu birinci, Özel Yunuslar Anaokulu ikinci, Nazlı Kız Anokulu üçüncü, İlkokullarda Zafer İlkokulu birinci, Recepbey İlkokulu ikinci, Ahmet Yesevi İlkokulu üçüncü, ortaokullarda Orhan Gazi Ortaokulu birinci, Zafer Ortaokulu ikinci, Bayındır ve Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu aynı puanı alarak üçüncülüğü paylaşırken, liselerde ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci, Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi ise üçüncü oldu.

Liselerde Nazilli'yi Şeydanur Esmeray temsil edecek

Çok çekişmeli geçen Liseler arası yarışmalarda Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Şeydanur Esmeray, gösterdiği performansla jüri tarafından birinci seçilerek Nazilli'yi temsilen Aydın'da yapılacak olan yarışmalara katılma hakkı elde etti. Öğrencisinin başarısını kutlayan Okul Müdürü Emrullah Çolak, okulunda büyük sevinç yaşatan öğrencisini tebrik etti.