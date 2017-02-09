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‘İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı’ Filminin Galası Yapıldı

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‘İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı’ Filminin Galası Yapıldı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" filminin galası yapıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" filminin galası yapıldı.

Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" filminin galası, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, filmin başrol oyuncusu Serdar Gökhan ve birçok filmseverin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Galanın açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kültürel anlamda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Amacımız bu ülke için kanını canını veren o şehitlerimizi, kahramanlarımızı unutturmamaktır. 25 dakikalık kısa metrajlı bir film hazırladık. Ama bizim çalışmalarımız, geçmişimizle ilgili çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Bu kahramanlarımızı çizgi romanlar şeklinde tekrar yayın haline getirerek ilkokullardan başlayarak bütün çocuklarımıza inşallah tanıtacağız. Bu ülke için canını ve kanını veren insanlarımızı inşallah unutturmayacağız. Nasıl unuturuz Sütçü İmam'ı, Abdal Halil Ağa'yı, Rıdvan Hoca'yı, Ali Rıza Kısakürek'i, Yörük Selimli Mıllış Efendi'yi, Senem Ayşe'yi her ne kadar bize unutturmak isteseler de, tarihimizi bize öğretmeseler de inşallah unutturmayacağız" dedi.

Ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, Kahramanmaraş ahalisi de, Kurtuluş Savaşı'nda, 12 Şubat'ta, geçmiş dönemlerde ve günümüzde gerçekten canlarını memleketin birliği, bütünlüğü, bayrağımızın mukaddesi için şahadet şerbetine koşan bir nesle sahibiz. Bu ülkede bizim en büyük zenginliğimiz budur. Bütün şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum."

Gala 25 dakikalık "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" filminin gösterimiyle sona erdi.

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