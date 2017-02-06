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İstikrar için 'evet' diyoruz

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İstikrar için 'evet' diyoruz
Çorum'un Uğurludağ İlçesi'ne vatandaşa seselenen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "İstikrarın devam etmesi için 'evet' diyoruz” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Uğurludağ İlçesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Karadağ, İl Özel İdaresi tarafından ilçeye tahsis edilen cenaze yıkama-taşıma aracı ile belediyeye kazandırılan yeni iş makinesinin anahtar teslim törenine katıldı. Çorum Milletvekili Ceylan, istikrarın devam etmesi, Türkiye’nin bir daha darbe süreçleri yaşamaması için referandumda ‘evet’ diyeceklerini açıkladı.

Tüm bu projeleri hayata geçirmek için öncelikle ülkede huzur, istikrar ve güven ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Tabii ki, hayır cephesinde olan siyasi partilerimiz de var. Referandumda okula gidip oyumuzu kullandıktan sonra 15 Temmuz ruhunu devam ettirmemiz lazım. Hayır diyen de evet diyen de bu milletin bir ferdidir. Bu memlekette huzur içerisinde beraberce yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin getirdiği yeniliklerle birlikte Türkiye’de devleti milletin yönettiğini söyleyen Ceylan, "Siz çok değerli halkımızla, sevdası ve davası hizmet olan "Yeni ve Güçlü Türkiye Yolunda" el ele hep birlikte Uğurludağ ilçemizden referanduma "Evet" diyoruz" dedi.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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