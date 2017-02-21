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İstinat Duvarı Binanın Üzerine Yıkıldı

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İstinat Duvarı Binanın Üzerine Yıkıldı
Gümüşhane'de bir binanın arkasında bulunan istinat duvarının büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu apartmandaki 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de bir binanın arkasında bulunan istinat duvarının büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu apartmandaki 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Oltanbey Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Aydınlıkevler Sitesinde A bloğunun arkasında bulunan ve daha önceden üzerindeki çatlaklar nedeniyle çeşitli tedbirler alınan istinat duvarı, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle binanın üzerine yıkıldı. Olayda sitede park halindeki bir otomobil ile 4 daire kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından sitedeki 30 daireden oluşan 3 blok tamamen boşaltıldı.

Olayın ardından bölgede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri giderken, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Site sakinlerinden Osman Çubukçu, 10. katta oturduğunu ve büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Apar topar evden indik baktık ki duvar yıkılmış binanın üzerine. Daha önce duvarda yıkılacağına dair belirtileri görmüş ve müracaatlarımızı yapmıştık" dedi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mesut Bayrak ve teknik heyetle olay yerinde incelemelerde bulunurken, daha önce site sakinlerinin belirlediği hasar üzerine bölge güvenlik şeridine alınmış, hatta sitenin altından İmam Hatip Lisesine giden yol da ulaşıma kapatılmıştı.

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