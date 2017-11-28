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İstiridye Mantarı Yüz Güldürüyor

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İstiridye Mantarı Yüz Güldürüyor
Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü son yıllarda Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü son yıllarda Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Geçen günlerde çiftçilere "küçükbaş hayvan yardımı" yapan Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aynı zamanda çiftçilere getirdikleri projeler kapsamında yardımda bulunuyor. Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden aldıkları destekle Mertoğlu köyünde yaptıkları istiridye mantarı üretim tesisinde başarıya ulaştıklarını belirten Özgür Ünal, "Müdürlüğümüzden aldığımız destekle bu yola çıktık, tesisin mantar üretiminde de başarıya ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu işi yapmayı düşünenler ve merak duyanlara alternatif bir gelir kapısı olduğunu söyleyebiliriz. Köyümüzde aynı zamanda hayvancılık ve çeltik işiyle uğraşıyoruz, ekstra zaman harcamadan aile geçimi için bir yan gelir oluyor. Bir sonraki projemiz ise güneş enerjisiyle ürettiğimiz kendi elektriğimiz ile sulamada elektrik giderlerimizi azaltmak olacak" dedi.

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