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“İsveç Çocuk Edebiyatı” Kent Kütüphanesinde

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“İsveç Çocuk Edebiyatı” Kent Kütüphanesinde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi, 11–31 Aralık tarihleri arasında İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisine ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi, 11–31 Aralık tarihleri arasında İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisine ev sahipliği yapacak.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisinde, çocuk edebiyatında önemli bir yere sahip olan İsveçli yazarların hayatı, oluşturduğu karakterlerin özellikleri ve resimleri yer alacak. Sergi boyunca çocuklara yönelik okuma atölyeleri de gerçekleştirilecek. Sergi 11 Aralık Pazartesi saat 11.00'dan itibaren gezilebilecek.

Çocuk edebiyatında kültürlerarası buluşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, İzmirli çocuk okuyucular İsveç Çocuk Edebiyatı ile buluşacak.

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