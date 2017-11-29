İsveç Dışişleri Bakanı Wallstrom: “Arakan Müslümanları Güvenli Bir Şekilde Ülkelerine Geri Gönderilmeli”

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak Bangladeş'teki mülteci kampına sığınan Arakan Müslümanlarının güvenli...

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak Bangladeş'teki mülteci kampına sığınan Arakan Müslümanlarının güvenli bir şekilde evlerine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, İsveç'in başkenti Stockholm'deki yabancı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce Bangladeş'teki Arakan Müslümanlarını ziyaret eden Wallstrom, Arakan Müslümanlarının durumunu değerlendirdi. Oldukça üzücü bir durum olduğunu ifade eden Wallstrom, Arkanlıların yaşadıklarının bugün dünyadaki en büyük insani kriz olduğunu söyledi. Arakan Müslümanlarının kaldığı kampın oldukça büyük olduğuna değinen Wallstrom, burada binlerce insanın kaldığını ve kamp koşullarının oldukça zorlu olduğunu anlattı.

Wallstrom, Arakanlılara yönelik şiddetin durulması ve mülteci kampında yaşayan Arakanlıların güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumun Arakan'daki krizi çözme konusunda birlikte hareket etmeye devam etmesi gerektiğini ifade eden Wallstorm, buradaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bileşmiş Milletler verilerine göre, Ağustos ayında Myanmar'da yaşanan zulümden kaçan 620 bin Arakanlı Bangladeş'e sığındı