İsveç Donald Tramp’ın Açıklamasını Kınıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström basına verdiği mülakatta "Trump'ın bu gece yaptığı açıklamadan İsveç hükümeti olarak üzüntü duyduk Kudüs ulurlararası bir statüye bağlıdır. Bu açıklama Ortadoğu'da tepkilere sebep olacaktır.İsveç hükümeti özel statüden yanadır.Biz bugünkü iki devletli çözümü destekliyoruz "dedi.
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İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström basına verdiği mülakatta "Trump'ın bu gece yaptığı açıklamadan İsveç hükümeti olarak üzüntü duyduk...
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