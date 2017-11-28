İsveç Eski Sol Parti Başkanı Lars Ohly’e Taciz Suçlaması

İsveç'te Türkiye karşıtı konuşmalarıyla tanınan PKK destekçisi eski Sol Parti Başkanı Lars Ohly taciz ile suçlanıyor.

İsveç eski Sol Parti Başkanı Lars Ohly, taciz ile suçlanıyor.

İsveç'te Türkiye karşıtı konuşmalarıyla tanınan PKK destekçisi eski Sol Parti Başkanı Lars Ohly taciz ile suçlanıyor. İsveç medyasında yer alan habere göre, Sol Parti'nin bu yıl Malmö şehrinde düzenlediği parti toplantısında, delegelerden Frida Holmgren, kendisine yapılan tacizle ilgili parti disiplin kuruluna yaptığı şikayet başvurusunun disiplin kurulunda gereksiz diye örtbas yapıldığını savundu. Frida Holmgren, bu tacizi tekrar gündeme getireceğini belirtti. Halen milletvekili olan Lars Ohly ise "Kendimi saldırıya uğramış olarak hissediyorum. Beni linç etmek istiyorlar. Bu olayla ilgili olarak Bayan Frida Holmgren'e özür maili gönderdim. Yaptıklarıma pişman oldum" açıklamasında bulundu.