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İsveçli Bilim Adamları Erkeği Sadakatsiz Yapan Geni Buldu

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İsveçli Bilim Adamları Erkeği Sadakatsiz Yapan Geni Buldu
İsveçli bilim adamları, erkeklerde uyumsuzluğa, sadakatsizliğe, aile hayatında kötü evliliklere sebep olan geni bulduklarını açıkladı.

İsveçli bilim adamları, erkeklerde uyumsuzluğa, sadakatsizliğe, aile hayatında kötü evliliklere sebep olan geni bulduklarını açıkladı.

İsveçli bilim adamları ve Karaolinska Araştırma Merkezi Epidemoloji ve Bioistatistik Bölümü yetkilileri, "Bu gen kesinlikle erkeği agresif yapmıyor. Sadece erkeklerde uyumsuzluğa ve karşı cinslerle beraberlik isteğine neden olarak evliliklerin bitmesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, "Bu gen için 5 senedir çalışıyoruz. Gördük ki bu gene sahip olanların yüzlercesinin evlilikleri sona erdi. En şanslı insanlar bu gene sahip olmayanlar" açıklamasını yaptı.

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