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İsveçliler, Miraslarını Evcil Hayvanlarına Bırakıyor

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İsveçliler, Miraslarını Evcil Hayvanlarına Bırakıyor
İsveçliler, miraslarını yardım kuruluşlarından ziyade evcil hayvanlarına bırakıyor.

İsveçliler, miraslarını yardım kuruluşlarından ziyade evcil hayvanlarına bırakıyor.

İsveç'in en prestijli gazetelerinden DN'in haberine göre, İsveçliler miraslarını yardım kuruluşlarından ziyade evde besledikleri hayvanlarına bırakıyor. Hayvan koruma derneklerinden elde edilen bilgilere göre, İsveçliler, 2015 yılında ev hayvanlarına 30 milyon isveç kronu ( 3,1milyon Euro) 2016 yılında ise 40 milyon kron (4,2 milyon Euro) miras bıraktı. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Björn Johansson, "İsveçliler miraslarını aile fertlerine ve yakınlarına bırakmıyor. Bazı kimsesiz kişiler miraslarını Kızılhaç ve Unicef gibi yardım kuruluşlarına bırakırken, çoğunluk ev hayvanlarına bırakmayı tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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