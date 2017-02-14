İsveç’te İntihar Olaylarında Büyük Artış

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre her yıl 500 İsveçli intihar ediyor.

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre her yıl 500 İsveçli intihar ediyor. Bu rakam her 100 bin kişide ortalama 18.7 kişiye denk geliyor.

Dünyada her yıl bir milyon kişi hayatına son verirken, intihar olayları ülkelere göre farklılıklar gösteriyor. İntihar olaylarının en fazla yaşandığı ülkelerin başında Letonya geliyor. İntiharlarda depresyonların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkların önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, meslek grupları arasında çiftçiler, doktorlar, veterinerler, hemşireler ve dişçiler başı çekiyor

İntihar olaylarının en düşük olduğu ülkeler Yunanistan, Meksika ve Brezilya. Araştırmada Türkiye ile ilgili bir bilgi yer almıyor. İsveç'teki intihar vakalarının nedenleri arasında şizofreni gibi derin depresyonlar ve bazı psikolojik rahatsızlıklar öne çıkıyor.