  • BIST 87.609
  • Altın 144,090
  • Dolar 3,6470
  • Euro 3,8718
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 4 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İsveç’te İntihar Olaylarında Büyük Artış

» »
İsveç’te İntihar Olaylarında Büyük Artış
İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre her yıl 500 İsveçli intihar ediyor.

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre her yıl 500 İsveçli intihar ediyor. Bu rakam her 100 bin kişide ortalama 18.7 kişiye denk geliyor.

Dünyada her yıl bir milyon kişi hayatına son verirken, intihar olayları ülkelere göre farklılıklar gösteriyor. İntihar olaylarının en fazla yaşandığı ülkelerin başında Letonya geliyor. İntiharlarda depresyonların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkların önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, meslek grupları arasında çiftçiler, doktorlar, veterinerler, hemşireler ve dişçiler başı çekiyor

İntihar olaylarının en düşük olduğu ülkeler Yunanistan, Meksika ve Brezilya. Araştırmada Türkiye ile ilgili bir bilgi yer almıyor. İsveç'teki intihar vakalarının nedenleri arasında şizofreni gibi derin depresyonlar ve bazı psikolojik rahatsızlıklar öne çıkıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan’da Sevgililer Günü Yasaklandı14 Şubat 2017 Salı 11:43
  • Kamboçya’da Sevgililer Günü’ne Özel Kan Bağış Kampanyası14 Şubat 2017 Salı 10:53
  • İsveç’te Kanser Hastaları Eczanelerden ’Esrar’ Alabilecek14 Şubat 2017 Salı 10:28
  • Tayvan’da Turist Otobüsü Devrildi: 32 Ölü14 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Aylan Kurdi’nin Halası: “Batı, Suriye’deki Savaşı Durdurmak İçin Hiçbir Şey Yapmadı”14 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Abd Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’dan İstifa14 Şubat 2017 Salı 09:48
  • Dışişleri Bakanlığı Lahor’daki İntihar Saldırısını Kınadı14 Şubat 2017 Salı 08:48
  • Irkçı Paylaşım Yapan Siyasetçi Partisinden İhraç Edildi13 Şubat 2017 Pazartesi 22:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Programına Başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 21:23
  • Irak: "Bağdadi’nin Toplantı Mekanı Vuruldu, 64 Deaş’lı Terörist Öldürüldü"13 Şubat 2017 Pazartesi 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti