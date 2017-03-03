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İsveç’te Zorunlu Askerlik Geri Dönüyor

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İsveç’te Zorunlu Askerlik Geri Dönüyor
İsveç'te, bugün Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ve Çevre Partisinden oluşan koalisyon hükümeti zorunlu askerliği geri getirme kararı aldı.

İsveç'te, 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerlik geri dönüyor.

İsveç'te, bugün Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ve Çevre Partisinden oluşan koalisyon hükümeti zorunlu askerliği geri getirme kararı aldı. Yasa çıktığı takdirde 2017 yılından itibaren zorunlu askerlik başlayacak.İlk aşamada 4 bin kadın ve erkeğin askere askere alınması planlanıyor. İsveç'te zorunl uaskerliğin gündeme gelme sebebi son yıllarda artan Rus tehdidi olması gösteriliyor.

İsveç Genel Kurmay başkanlığı zorunlu askerliği başlamasına sıcak bakıyor.

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